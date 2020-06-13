Врач Мордовской республиканской больницы умер от двусторонней пневмонии

"Сегодня скончался врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Викторович Рябов 1982 года рождения. Алексей Викторович скончался от тяжёлой двусторонней пневмонии. Диагноз "коронавирус" пока окончательно не подтверждён", - говорится в сообщении.