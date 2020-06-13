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Врач Мордовской республиканской больницы умер от двусторонней пневмонии
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Врач Мордовской республиканской больницы умер от двусторонней пневмонии

16:38 13.06.2020
1471
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале
Врач у окна в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Хирург Республиканской больницы в Мордовии умер от тяжёлой двусторонней пневмонии, у него подозревают коронавирус, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось, что в Мордовии четверо медработников с COVID-19 – медсестра гематологического отделения Республиканской клинической больницы №4, санитарка Мордовской республиканской инфекционной больницы, медсестра онкодиспасера и врач станции скорой медицинской помощи.
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"Сегодня скончался врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Викторович Рябов 1982 года рождения. Алексей Викторович скончался от тяжёлой двусторонней пневмонии. Диагноз "коронавирус" пока окончательно не подтверждён", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким умершего врача. "Каждый врач сейчас оказывается на передовой борьбы с инфекцией, и ценой своей жизни спасает других. Алексей Викторович был настоящим профессионалом. Республика понесла тяжёлую утрату", - отметил глава Мордовии.
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По данным на 13 июня, в Мордовии выявлено 58 новых случаев коронавируса, из них 16 - в Атяшевском районе, 15 - в Саранске. Всего в Мордовии выявлено 2538 случаев коронавирусной инфекции, 1351 человек выписан с выздоровлением, 20 скончались. "1847 человек получают лечение стационарно, 102 пациента находятся в реанимации, в том числе 30 на ИВЛ (из них 6 человек с COVID-19). 841 человек под наблюдением дома. 39 человек в обсервационном отделении", - отмечается в сообщении оперштаба.
В Мордовии проведено 78 286 исследований на коронавирус, в том числе 1690 – за последние сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Волков (политик)Республика МордовияСаранскОбщество
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