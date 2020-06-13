https://ria.ru/20200613/1572888953.html
Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
2020-06-13T16:39
2020-06-13T20:55
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Будущее Страны
Ефремова в тюрьму до конца жизни, семье убитого компенсацию миллионов 10 минимум за счёт Ефремова. Это справедливо.
115
Марат Гизатулин
Вопрос о деньгах решит суд. "Эти" лезут со своими деньгами, чтобы смягчить приговор в связи с примирением. А "этот" виниться и каяться должен не по телевизору, а лично перед матерью и женой убитого им человека. И если получит прощение, тогда можно поверить, что человеческий облик утрачен не совсем.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
Семья Сергея Захарова
, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский
.
"Я сегодня связался с семьей. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", — рассказал юрист.
При этом он добавил, что не является представителем гражданской супруги погибшего.
"Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки", — заключил адвокат.
В комментарии для РБК
Добровинский рассказал, что семья сочла извинения запоздалыми.
"Нам препятствуют"
В свою очередь, адвокат Елизавета Шаргородская рассказала, что защита Ефремова
пытается связаться с семьей Захарова.
Она сообщила, что юристам "препятствуют, потому что сейчас это удобно".
При этом она не стала раскрывать другие детали ситуации.
ДТП с Ефремовым
В понедельник Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы
и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП
погиб 57-летний мужчина.
Как показала экспертиза, во время аварии артист был пьян. В его крови также нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет.
Накануне он выступил с видеообращением, в котором попросил прощения у семьи погибшего.