Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Семья Семья Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский

"Я сегодня связался с семьей. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", — рассказал юрист.

При этом он добавил, что не является представителем гражданской супруги погибшего.

"Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки", — заключил адвокат.

В комментарии для РБК Добровинский рассказал, что семья сочла извинения запоздалыми.

"Нам препятствуют"

В свою очередь, адвокат Елизавета Шаргородская рассказала, что защита Ефремова пытается связаться с семьей Захарова.

Она сообщила, что юристам "препятствуют, потому что сейчас это удобно".

При этом она не стала раскрывать другие детали ситуации.

ДТП с Ефремовым

В понедельник Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний мужчина.

Как показала экспертиза, во время аварии артист был пьян. В его крови также нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет.