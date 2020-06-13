https://ria.ru/20200613/1572886758.html
Раскрыты детали спасения жертвы сантехника, обвиняемого в изнасилованиях
2020-06-13T15:16
2020-06-13T17:46
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:46:3067:1771_1200x0_80_0_0_e63d5b86825545b3c35b3ec07652290e.jpg
https://ria.ru/20200611/1572802825.html
Арсений Новиков
Высшая мера!!!
111
10
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572886758.html?chat_room_id=1572886758
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:46:3067:1771_1200x0_80_0_0_e63d5b86825545b3c35b3ec07652290e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_169:0:2898:2047_1200x0_80_0_0_89631eb79f88fbd0c4d6d1adf6e5ebdd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_732:0:2779:2047_1200x0_80_0_0_1344a118c5e8a4f31ef9f9c7129bd455.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Десятилетнюю девочку, которая стала единственной выжившей жертвой сантехника из Подмосковья
, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях, спас отец, рассказала "Комсомольской правде"
старший помощник руководителя управления СК
по Московской области Ольга Врадий.
В ночь с 2 на 3 января мужчина влез на второй этаж дома, где проживала семья.
"Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв, была сломана подъязычная кость", — рассказала Врадий.
Отец услышал голос дочери и поднялся к ней в комнату, но преступник испугался звука шагов и выбрался через окно. Хозяин дома увидел ребенка без сознания и принялся спасать ее.
ДНК всех мужчин в доме проверили, однако они не совпали с ДНК насильника.
Девочка провела в больнице почти месяц, с ней до сих пор работают психологи.
Накануне в Подмосковье задержали сантехника, которого подозревают в совершении серии убийств и изнасилований в Ступинском и Каширском городских округах. По версии следствия, он совершал преступления в период с 2010 по 2020 годы. На допросе он признался в семи убийствах и изнасилованиях. Мужчину заключили под стражу.