Раскрыты детали спасения жертвы сантехника, обвиняемого в изнасилованиях

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая стала единственной выжившей жертвой сантехника из Десятилетнюю девочку, которая стала единственной выжившей жертвой сантехника из Подмосковья , подозреваемого в убийствах и изнасилованиях, спас отец, рассказала "Комсомольской правде" старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В ночь с 2 на 3 января мужчина влез на второй этаж дома, где проживала семья.

"Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв, была сломана подъязычная кость", — рассказала Врадий.

Отец услышал голос дочери и поднялся к ней в комнату, но преступник испугался звука шагов и выбрался через окно. Хозяин дома увидел ребенка без сознания и принялся спасать ее.

ДНК всех мужчин в доме проверили, однако они не совпали с ДНК насильника.

Девочка провела в больнице почти месяц, с ней до сих пор работают психологи.