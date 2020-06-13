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Раскрыты детали спасения жертвы сантехника, обвиняемого в изнасилованиях
2020-06-13T17:46
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

Раскрыты детали спасения жертвы сантехника, обвиняемого в изнасилованиях

15:16 13.06.2020 (обновлено: 17:46 13.06.2020)
13320
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая стала единственной выжившей жертвой сантехника из Подмосковья, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях, спас отец, рассказала "Комсомольской правде" старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.
В ночь с 2 на 3 января мужчина влез на второй этаж дома, где проживала семья.
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"Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв, была сломана подъязычная кость", — рассказала Врадий.
Отец услышал голос дочери и поднялся к ней в комнату, но преступник испугался звука шагов и выбрался через окно. Хозяин дома увидел ребенка без сознания и принялся спасать ее.
ДНК всех мужчин в доме проверили, однако они не совпали с ДНК насильника.
Девочка провела в больнице почти месяц, с ней до сих пор работают психологи.
Накануне в Подмосковье задержали сантехника, которого подозревают в совершении серии убийств и изнасилований в Ступинском и Каширском городских округах. По версии следствия, он совершал преступления в период с 2010 по 2020 годы. На допросе он признался в семи убийствах и изнасилованиях. Мужчину заключили под стражу.
507101340218
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Высшая мера!!!
13 июня, 15:37
Арсений Новиков
10901001
разстрел
13 июня, 15:53
AAllaneporada
1001000
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