В Кувейте число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч

По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 514 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 466, выздоровели 25 882 человека, скончались 289.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни, которое пройдет в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.