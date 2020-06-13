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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572886259.html
В Кувейте число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч
2020-06-13T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
кувейт
в мире
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коронавирус covid-19, воз, кувейт, в мире

В Кувейте число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч

14:59 13.06.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители на набережной города Эль-Кувейт
Местные жители на набережной города Эль-Кувейт
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Местные жители на набережной города Эль-Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 514 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 466, выздоровели 25 882 человека, скончались 289.
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Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни, которое пройдет в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКувейтВ мире
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