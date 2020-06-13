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В Южной Осетии выявили четыре случая заражения коронавирусом
2020-06-13T14:25
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коронавирус covid-19
южная осетия
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коронавирус covid-19, южная осетия, в мире

В Южной Осетии выявили четыре случая заражения коронавирусом

14:25 13.06.2020
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© РИА Новости / Николай Протопопов Столица Южной Осетии город Цхинвал
 Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Южной Осетии за сутки, заболевшие вернулись из России, сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.
"За сутки лабораторно подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции у четырех граждан - курсантов, которые находятся на карантине", - цитирует агентство "Рес" замглаву комитета Анну Гаглоеву.
Татьяна Голикова: С конца марта по сегодняшний день прирост заболевших сократился в 16 раз.
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Уточняется, что ещё четыре человека выздоровели - два курсанта, медсестра и один человек, прибывший по линии МИД. Все они выписаны из больницы и отправлены домой.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 76. Выздоровевших - 32.
Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная ОсетияВ мире
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