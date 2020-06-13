В Донбассе еще одна группа людей пересекла КПП, закрытый из-за COVID-19

ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Очередная группа людей в субботу по договоренности Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики пересекла закрытый в связи с угрозой распространения коронавируса пункт пропуска "Станица Луганская", сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
В марте этого года в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. Пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщал, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что КПВВ "Станица Луганская", который является единственным между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией, не возобновит работу в этот день, как это анонсировал Киев, поскольку "коронавирус никто не отменял".
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"Сегодня на территорию Украины были согласно согласованных списков пропущены школьники и студенты для сдачи экзаменов и лица по социальным вопросам (требующим неотлагательного решения - ред.)", - заявила Кобцева.
Также с подконтрольной Киеву территории в республику были пропущены жители ЛНР, которые по разным причинам не успели пересечь линию соприкосновения до закрытия из-за коронавируса пункта пропуска у Станицы Луганской в марте.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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