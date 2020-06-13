В Донбассе еще одна группа людей пересекла КПП, закрытый из-за COVID-19

"Сегодня на территорию Украины были согласно согласованных списков пропущены школьники и студенты для сдачи экзаменов и лица по социальным вопросам (требующим неотлагательного решения - ред.)", - заявила Кобцева.

Также с подконтрольной Киеву территории в республику были пропущены жители ЛНР, которые по разным причинам не успели пересечь линию соприкосновения до закрытия из-за коронавируса пункта пропуска у Станицы Луганской в марте.