https://ria.ru/20200613/1572884636.html
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19
2020-06-13T13:47
2020-06-13T13:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Свыше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США
, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 396 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 22 883.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 846 человек, накануне сообщалось о 896 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 669 317 человек. Выздоровели в мире свыше 3,6 миллиона, более 426 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.