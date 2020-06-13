Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572884636.html
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19
2020-06-13T13:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1200x0_80_0_0_3d94df7da6a88adb0da4edf8f6891477.jpg
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572884636.html?chat_room_id=1572884636
Новости
ru-RU
2120
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1200x0_80_0_0_3d94df7da6a88adb0da4edf8f6891477.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_58:0:2775:2038_1200x0_80_0_0_d3fedec6514f35f879da78758fc67631.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_320:140:2218:2038_1200x0_80_0_0_750d5046e9d824863b30967a898abfae.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19

13:47 13.06.2020
2120
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Свыше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 396 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 22 883.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 846 человек, накануне сообщалось о 896 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 669 317 человек. Выздоровели в мире свыше 3,6 миллиона, более 426 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
1234110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Врач у окна в госпитале COVID-19
Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 721 случай COVID-19
Джозеф Байден
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки выявили 2410 случаев COVID-19
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Сборка новых автомобилей
Японские автоконцерны приостановят работу заводов из-за COVID-19
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Число выявленных случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 19 тысячам
Церемония бракосочетания в условиях коронавируса
В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков
Сотрудник лаборатории
Италия и Франция подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния