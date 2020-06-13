В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19

Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото

Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США

© AP Photo / Bebeto Matthews Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Свыше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в Свыше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 396 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 22 883.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 846 человек, накануне сообщалось о 896 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 669 317 человек. Выздоровели в мире свыше 3,6 миллиона, более 426 тысяч человек умерли.