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В ВС Украины выявили 19 новых случаев COVID-19
2020-06-13T13:21
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В ВС Украины выявили 19 новых случаев COVID-19

13:21 13.06.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный
Украинский военный
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Девятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены за сутки в Вооруженных силах Украины, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 13 июня в Вооруженных силах Украины болеют 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев", - сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что всего за время пандемии в ВС Украины выздоровели 169 человек, четверо умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 536 человек.
По последним данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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