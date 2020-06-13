В ВС Украины выявили 19 новых случаев COVID-19

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Девятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены за сутки в Вооруженных силах Украины, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 13 июня в Вооруженных силах Украины болеют 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев", - сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что всего за время пандемии в ВС Украины выздоровели 169 человек, четверо умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 536 человек.