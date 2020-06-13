https://ria.ru/20200613/1572883683.html
В ВС Украины выявили 19 новых случаев COVID-19
2020-06-13T13:21
2020-06-13T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
украина
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, украина, в мире
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Девятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены за сутки в Вооруженных силах Украины, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 13 июня в Вооруженных силах Украины болеют 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что всего за время пандемии в ВС Украины выздоровели 169 человек, четверо умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 536 человек.
По последним данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф