В Москве шесть детских лагерей прошли санэкспертизу Роспотребнадзора

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Управление Управление Роспотребнадзора по Москве , учитывая новые рекомендации при пандемии, выдало шести детским лагерям положительные заключения, в отношении двух еще проводятся санитарно-эпидемиологические экспертизы, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях рисков распространения коронавируса.

"Из восьми организаций отдыха и оздоровления детей положительные санитарно-эпидемиологические заключения выданы шести, в отношении двух – проводятся санитарно-эпидемиологические экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление продолжает контролировать подготовку детских оздоровительных организаций к летнему сезону.

Во всех детских лагерях выполнены предписания по укреплению материально-технической базы – проведен выборочный косметический ремонт, закуплены новая мебель и оборудование. В лагерях организованы профилактические мероприятия в связи с COVID-19: приобретены медицинские маски, перчатки, бактерицидные облучатели, антисептики, термометры. При этом запланированы обследования сотрудников на COVID-19.

Отмечается, что перед открытием оздоровительных учреждений проводятся лабораторные исследования воды из разводящей сети и скважин. "По результатам проведенных в настоящее время исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и по радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - подчеркивается в сообщении.