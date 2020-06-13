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В Москве шесть детских лагерей прошли санэкспертизу Роспотребнадзора
2020-06-13T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Москве шесть детских лагерей прошли санэкспертизу Роспотребнадзора

13:20 13.06.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПредставитель Роспотребнадзора
Представитель Роспотребнадзора
© РИА Новости / Илья Тимин
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Представитель Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве, учитывая новые рекомендации при пандемии, выдало шести детским лагерям положительные заключения, в отношении двух еще проводятся санитарно-эпидемиологические экспертизы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях рисков распространения коронавируса.
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"Из восьми организаций отдыха и оздоровления детей положительные санитарно-эпидемиологические заключения выданы шести, в отношении двух – проводятся санитарно-эпидемиологические экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управление продолжает контролировать подготовку детских оздоровительных организаций к летнему сезону.
Во всех детских лагерях выполнены предписания по укреплению материально-технической базы – проведен выборочный косметический ремонт, закуплены новая мебель и оборудование. В лагерях организованы профилактические мероприятия в связи с COVID-19: приобретены медицинские маски, перчатки, бактерицидные облучатели, антисептики, термометры. При этом запланированы обследования сотрудников на COVID-19.
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Отмечается, что перед открытием оздоровительных учреждений проводятся лабораторные исследования воды из разводящей сети и скважин. "По результатам проведенных в настоящее время исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и по радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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