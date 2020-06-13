В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19

"Коронавирус подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребёнка; пяти жителей города Горно-Алтайска; 25-летней жительницы Улаганского района и 19-летнего жителя Чойского района, который ранее вернулся из другого региона. Это первый подтверждённый в Чойском районе случай коронавирусной инфекции… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания", - говорится в сообщении.