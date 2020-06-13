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В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19
2020-06-13T13:18
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В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19

13:18 13.06.2020
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Машина скорой медицинской помощи
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 июн - РИА Новости. В Республике Алтай выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции, число заболевших достигло 256, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребёнка; пяти жителей города Горно-Алтайска; 25-летней жительницы Улаганского района и 19-летнего жителя Чойского района, который ранее вернулся из другого региона. Это первый подтверждённый в Чойском районе случай коронавирусной инфекции… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели три пациента из Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Майминского районов. По данным на утро 13 июня, 126 человек выписаны из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 25 887 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1121 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайГорно-АлтайскОбщество
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