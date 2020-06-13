В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Врачи оценивают как тяжелое состояние 202 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция в Ивановской области, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 13 июня в Ивановской области зарегистрированы 3323 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 95 диагнозов. Из новых случаев - 75 пациентов обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 17 человек. Один человек прибыл в регион из Московской области, у двух человек заболевание выявили в результате добровольного тестирования.
"Стабильно растет число госпитализаций и тех, у кого болезнь протекает тяжело, в стационаре у нас 817 человек, в том числе на койках с кислородом – 187 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов", – сказал Фокин.
Свободных коек для пациентов с COVID-19 в регионе на данный момент 140.
За сутки выписаны три человека, всего в Ивановской области выздоровел 1351 пациент, 27 скончались.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф