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В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-13T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, московская область (подмосковье), общество

В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

13:08 13.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Врачи оценивают как тяжелое состояние 202 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция в Ивановской области, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 13 июня в Ивановской области зарегистрированы 3323 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 95 диагнозов. Из новых случаев - 75 пациентов обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 17 человек. Один человек прибыл в регион из Московской области, у двух человек заболевание выявили в результате добровольного тестирования.
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"Стабильно растет число госпитализаций и тех, у кого болезнь протекает тяжело, в стационаре у нас 817 человек, в том числе на койках с кислородом – 187 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов", – сказал Фокин.
Свободных коек для пациентов с COVID-19 в регионе на данный момент 140.
За сутки выписаны три человека, всего в Ивановской области выздоровел 1351 пациент, 27 скончались.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
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