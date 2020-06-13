В Тюменской области число умерших с COVID-19 достигло 14

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, всего умерли 14 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 62 лет с пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 14 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 50 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2119); 12 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1229). На сегодняшний день четыре пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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