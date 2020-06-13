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Распространение нового коронавируса
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В Тюменской области число умерших с COVID-19 достигло 14
2020-06-13T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество

В Тюменской области число умерших с COVID-19 достигло 14

13:01 13.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, всего умерли 14 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 62 лет с пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 14 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 50 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2119); 12 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1229). На сегодняшний день четыре пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьОбщество
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