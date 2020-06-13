В Тюменской области число умерших с COVID-19 достигло 14

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 62 лет с пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 14 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.