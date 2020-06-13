https://ria.ru/20200613/1572882758.html
В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса
2020-06-13T12:54
2020-06-13T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости.
Режим повышенной готовности в Тюменской области
продлен до 21 июня, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу, оценив эпидемиологическую обстановку, для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июня. Соответствующие изменения в постановление правительства Тюменской области №120 внесены 13 июня", - говорится в сообщении.
Под запретом по-прежнему все спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и так далее. Посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха не разрешено, уточняет штаб.
Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию. Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп.
Желающие зарегистрировать браки также могут это сделать в ЗАГСах, но без свидетелей и других приглашенных лиц, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.