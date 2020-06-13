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В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса
2020-06-13T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество

В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса

12:54 13.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка в защитной маске. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июня, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу, оценив эпидемиологическую обстановку, для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июня. Соответствующие изменения в постановление правительства Тюменской области №120 внесены 13 июня", - говорится в сообщении.
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Под запретом по-прежнему все спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и так далее. Посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха не разрешено, уточняет штаб.
Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию. Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп.
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Желающие зарегистрировать браки также могут это сделать в ЗАГСах, но без свидетелей и других приглашенных лиц, отмечает штаб.
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