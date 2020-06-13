В Тюменской области продлили ограничения из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июня, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

"Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу, оценив эпидемиологическую обстановку, для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июня. Соответствующие изменения в постановление правительства Тюменской области №120 внесены 13 июня", - говорится в сообщении.

Под запретом по-прежнему все спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и так далее. Посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха не разрешено, уточняет штаб.

Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию. Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп.

Желающие зарегистрировать браки также могут это сделать в ЗАГСах, но без свидетелей и других приглашенных лиц, отмечает штаб.