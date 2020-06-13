В Югре умерли еще два пациента с COVID-19

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 13 июня - 4340", - говорится в сообщении.

Таким образом, число новых случаев коронавируса в округе ежесуточно превышает 100 с конца мая. Кроме того, за сутки в регионе скончались еще два человека, у которых выявлен COVID-19, тем самым количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре возросло до 26.