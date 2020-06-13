В Югре умерли еще два пациента с COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Ежесуточное число новых подтвержденных случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе две недели превышает 100, за последний день скончались еще два человека с коронавирусом, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За последние сутки в Югре зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 13 июня - 4340", - говорится в сообщении.
Уточняется, что половина из числа новых заразившихся приходится на Сургут, где инфекция с начала эпидемии подтвердилась у 810 человек. Больше - только в соседнем Сургутском районе, который лидирует в Югре по количеству инфицированных, из-за чего окружным властям пришлось ограничивать въезд и выезд в ряды населенных пунктов района.
Таким образом, число новых случаев коронавируса в округе ежесуточно превышает 100 с конца мая. Кроме того, за сутки в регионе скончались еще два человека, у которых выявлен COVID-19, тем самым количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре возросло до 26.
Глава региона Наталья Комарова во вторник сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе продлевается до 23 июня включительно.
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