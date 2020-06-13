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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572881902.html
В России число тестирований на COVID-19 выросло в 139 раз с 17 марта
2020-06-13T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

В России число тестирований на COVID-19 выросло в 139 раз с 17 марта

12:31 13.06.2020
1033
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия увеличила число тестирований на коронавирус с 17 марта в 139 раз.
"И сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта … тестирование или количество исследований, ПЦР-исследований, увеличилось в 139 раз, а вот с этой даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", - сказала она на брифинге в эфире телеканала 360.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
Популярные комментарии
Сейчас до циркового представления будут рисовать спад и из каждого утюга вещать что вирус ушёл, а после цирка опа и вторая волна началась. По факту вирус до сих пор есть и будет, потому что наша власть с декабря месяца просто перекладывает деньги со счёта на счёт, что где-то половина потерялась.
13 июня, 15:13
Владимир Врун-гель
830100
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