https://ria.ru/20200613/1572881902.html
В России число тестирований на COVID-19 выросло в 139 раз с 17 марта
2020-06-13T12:31
2020-06-13T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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Владимир Врун-гель
Сейчас до циркового представления будут рисовать спад и из каждого утюга вещать что вирус ушёл, а после цирка опа и вторая волна началась. По факту вирус до сих пор есть и будет, потому что наша власть с декабря месяца просто перекладывает деньги со счёта на счёт, что где-то половина потерялась.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова