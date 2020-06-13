Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572881316.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
2020-06-13T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1200x0_80_0_0_60cef15dc8229add74bc0f5e02247785.jpg
https://ria.ru/20200613/1572873728.html
тамбовская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572881316.html?chat_room_id=1572881316
Новости
ru-RU
356
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1200x0_80_0_0_60cef15dc8229add74bc0f5e02247785.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_357:0:3086:2047_1200x0_80_0_0_2f1e05b5d47fb34bd99ff3d7c9cb9d6c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_1039:0:3086:2047_1200x0_80_0_0_a61cbc181b893b1b98a20840f943b7c2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

12:15 13.06.2020
356
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Три девочки и мальчик оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выросло до 3833, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вчера, 06:03Распространение нового коронавируса
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
"Из 64 подтверждённых: 17 мужчин, 43 женщины, 4 детей (девочки 5, 7, 9 лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3833, из них 1360 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1836 человек, в том числе 884 выписаны из стационара, 952 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 15 пациентов.
На госпитализации в настоящий момент находится 431 человек, из них диагноз "пневмония" у 377 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4269, из них заболевших - 1552.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи
В Тамбовской области коронавирус за сутки нашли у четырех детей
Медицинский работник
В Тамбовской области умер пятнадцатый пациент с COVID-19
Больница
В России выписали 79% пациентов клиник для больных COVID-19
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Актер Сергей Масленников
Умер актер Сергей Масленников
Врач у окна в госпитале COVID-19
Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 3,7 тысячи
Врач у окна
В Ленинградской области ужесточили меры по COVID-19 в "атомном" городе
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
Дубовые бочки для вызревания вина
В Госдуму внесли проект о расширении действия закона о виноделии
Татьяна Голикова: С конца марта по сегодняшний день прирост заболевших сократился в 16 раз.
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Машина скорой медицинской помощи
Росстат опубликовал статистику по смертности с января по апрель
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Ингушетии вылечились более 80% пациентов с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев уточнил число умерших пациентов с COVID-19 в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния