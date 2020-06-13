В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Три девочки и мальчик оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Три девочки и мальчик оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выросло до 3833, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.

"Из 64 подтверждённых: 17 мужчин, 43 женщины, 4 детей (девочки 5, 7, 9 лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3833, из них 1360 - без клинических проявлений.

Выздоровели 1836 человек, в том числе 884 выписаны из стационара, 952 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 15 пациентов.

На госпитализации в настоящий момент находится 431 человек, из них диагноз "пневмония" у 377 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4269, из них заболевших - 1552.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.