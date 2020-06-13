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В Иркутской области продлили режим самоизоляции
2020-06-13T11:47
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коронавирус covid-19
иркутская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

11:47 13.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИркутск
Иркутск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Режим самоизоляции в Иркутской области, ранее объявленный до 14 июня, продлен до 21 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 14 июня.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.
Продление режима самоизоляции связано со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, где растет число заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 13 июня в Иркутской области официально подтверждено 4122 случая заражения коронавирусом, 39 пациентов из числа заболевших скончались, 19 из них - от сопутствующих заболеваний, 1087 человек - выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская областьОбщество
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