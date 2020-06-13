https://ria.ru/20200613/1572880502.html
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
2020-06-13T11:47
2020-06-13T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иркутская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, общество
ИРКУТСК, 13 июн – РИА Новости.
Режим самоизоляции в Иркутской области
, ранее объявленный до 14 июня, продлен до 21 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 14 июня.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.
Продление режима самоизоляции связано со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, где растет число заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 13 июня в Иркутской области официально подтверждено 4122 случая заражения коронавирусом, 39 пациентов из числа заболевших скончались, 19 из них - от сопутствующих заболеваний, 1087 человек - выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф