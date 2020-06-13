В Иркутской области продлили режим самоизоляции

Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 14 июня.

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

Продление режима самоизоляции связано со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, где растет число заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 13 июня в Иркутской области официально подтверждено 4122 случая заражения коронавирусом, 39 пациентов из числа заболевших скончались, 19 из них - от сопутствующих заболеваний, 1087 человек - выздоровели.