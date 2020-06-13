Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572880159.html
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч
2020-06-13T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
родриго дутерте
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1200x0_80_0_0_7323ec096d7c3439a99b7f5e31530154.jpg
филиппины
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572880159.html?chat_room_id=1572880159
Новости
ru-RU
97
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1200x0_80_0_0_7323ec096d7c3439a99b7f5e31530154.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_104:0:2835:2048_1200x0_80_0_0_ef017b6062ced6d2ea3de24bbc2a6799.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_445:0:2493:2048_1200x0_80_0_0_ed873b08f6c0dd9f033821b4d27fc2c2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, родриго дутерте, филиппины, в мире

На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

11:39 13.06.2020
97
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 607, также было зафиксировано 22 летальных исхода. Общее количество инфицированных достигло 25 392 человек, скончались 1074 заболевших. С начала вспышки заболевания вылечились 5706 заразившихся.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Омане число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679
Вид на Старый город Таллина
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1973
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки выявили 2410 случаев COVID-19
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
На палестинских территориях выявили шесть новых случаев COVID-19
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число случаев коронавируса в Турции возросло на 1459 за сутки
Сотрудник мобильной бригады по дезинфекции проводит экспресс-обработку автомобиля каршеринга Яндекс. Драйв
В Ленинградской области снимут часть ограничений из-за коронавируса
Местные жители на набережной города Эль-Кувейт
В Кувейте число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19
Сейсмограф
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 253
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния