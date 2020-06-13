На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 607, также было зафиксировано 22 летальных исхода. Общее количество инфицированных достигло 25 392 человек, скончались 1074 заболевших. С начала вспышки заболевания вылечились 5706 заразившихся.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
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