На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 607, также было зафиксировано 22 летальных исхода. Общее количество инфицированных достигло 25 392 человек, скончались 1074 заболевших. С начала вспышки заболевания вылечились 5706 заразившихся.