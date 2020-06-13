https://ria.ru/20200613/1572880103.html
В Нижегородской области число умерших с COVID-19 выросло до 165
2020-06-13T11:37
2020-06-13T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нижегородская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости.
Еще шесть больных коронавирусом скончались в Нижегородской области
, общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции выросло до 165, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 13 июня, в Нижегородской области общее число заболевших достигло 13 780 человек, 218 случаев заболевания выявлены за последние сутки.
"От коронавируса скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев достигло 165. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Выздоровели 6669 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 3 тысяч пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 290 539 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 5837 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф