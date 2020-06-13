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В Нижегородской области число умерших с COVID-19 выросло до 165
2020-06-13T11:37
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коронавирус covid-19
нижегородская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество

В Нижегородской области число умерших с COVID-19 выросло до 165

11:37 13.06.2020
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Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Еще шесть больных коронавирусом скончались в Нижегородской области, общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции выросло до 165, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 13 июня, в Нижегородской области общее число заболевших достигло 13 780 человек, 218 случаев заболевания выявлены за последние сутки.
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"От коронавируса скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев достигло 165. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Выздоровели 6669 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 3 тысяч пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 290 539 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 5837 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
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