В Нижегородской области число умерших с COVID-19 выросло до 165

По данным на 13 июня, в Нижегородской области общее число заболевших достигло 13 780 человек, 218 случаев заболевания выявлены за последние сутки.

Выздоровели 6669 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 3 тысяч пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.