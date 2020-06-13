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В МВД отметили снижение числа преступлений с начала года
2020-06-13T11:16
россия
ирина волк
общество
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россия, ирина волк, общество

В МВД отметили снижение числа преступлений с начала года

11:16 13.06.2020
125
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. МВД России зафиксировало снижение числа преступлений на 0,4% с начала года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В целом за пять месяцев 2020 года снижение общего числа зарегистрированных преступлений по сравнению с пятью месяцами 2019 года составило 0,4%. Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 2,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,2%, грабежей – на 10,4%, разбоев – на 19,3%, краж – на 2,6%, хулиганств – на 14,4%", - сказала Волк.
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По ее словам, с января по май в общественных местах совершено на 9,5% меньше преступлений, чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,1% меньше. Число уличных разбоев сократилось на 20,5%, уличных грабежей – на 18,0%.
Безопаснее стала обстановка на объектах транспорта, где зафиксировано уменьшение количества преступлений на 16,3%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам - на 15,7%.
Число преступлений, совершённых иностранными гражданами, снизилось на 3,4%, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства – на 2,8%.
"Преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в январе-мае зарегистрировано на 12% меньше, чем год назад, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 19,9%, средней тяжести – на 15,9%, легкого вреда здоровью – на 8,9%", - добавила Волк.
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