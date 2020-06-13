В МВД отметили снижение числа преступлений с начала года

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. МВД России зафиксировало снижение числа преступлений на 0,4% с начала года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В целом за пять месяцев 2020 года снижение общего числа зарегистрированных преступлений по сравнению с пятью месяцами 2019 года составило 0,4%. Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 2,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,2%, грабежей – на 10,4%, разбоев – на 19,3%, краж – на 2,6%, хулиганств – на 14,4%", - сказала Волк.

По ее словам, с января по май в общественных местах совершено на 9,5% меньше преступлений, чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,1% меньше. Число уличных разбоев сократилось на 20,5%, уличных грабежей – на 18,0%.

Безопаснее стала обстановка на объектах транспорта, где зафиксировано уменьшение количества преступлений на 16,3%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам - на 15,7%.

Число преступлений, совершённых иностранными гражданами, снизилось на 3,4%, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства – на 2,8%.