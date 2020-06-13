Лавров оценил перспективы широкого партнерства России и Франции

"Евро-Атлантика столкнулась с масштабным кризисом доверия. Подлинно единая Европа так и не построена. Масштабный потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом, по сути, простаивает. Европейский, в том числе французский, бизнес несет потери", - говорится в статье Лаврова для французского журнала Revue politique et parlementaire в связи со 130-й годовщиной со дня рождения выдающегося французского политического деятеля Шарля де Голля.