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Лавров оценил перспективы широкого партнерства России и Франции
2020-06-13T11:08
эммануэль макрон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
шарль де голль
франция
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сша
в мире
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эммануэль макрон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шарль де голль, франция, оон, сша, в мире

Лавров оценил перспективы широкого партнерства России и Франции

11:08 13.06.2020
3008
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Европа переживает масштабный кризис доверия, оздоровлению ситуации способствовало бы широкое партнерство между Москвой и Парижем, разделяющих в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН особую ответственность за поддержание мира, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Евро-Атлантика столкнулась с масштабным кризисом доверия. Подлинно единая Европа так и не построена. Масштабный потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом, по сути, простаивает. Европейский, в том числе французский, бизнес несет потери", - говорится в статье Лаврова для французского журнала Revue politique et parlementaire в связи со 130-й годовщиной со дня рождения выдающегося французского политического деятеля Шарля де Голля.
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Он выразил уверенность, что текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность "Европы без России".
"Убеждены: оздоровлению ситуации в масштабах Европы, да и всей планеты способствовало бы широкое партнерство между Москвой и Парижем, разделяющих в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН особую ответственность за поддержание международного мира", - подчеркнул министр иностранных дел России.
Дипломат также отметил, что Москва приветствует инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по созданию системы европейской безопасности не в противовес России, а с общим участием.
"Главное, чтобы правильные слова воплотились, наконец, в практические шаги, в перестройку политического сознания на принципах международного права и коллегиальности. Россия, со своей стороны, к такому честному равноправному взаимодействию неизменно готова", - добавил дипломат.
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Шарль де Голль - выдающийся французский военный, политический и государственный деятель, символ французского движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
Восьмого января 1959 года де Голль занял кресло президента Франции. Он выступал против гегемонии США в Европе. В 1965 году объявил об отказе использования доллара в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт. В то же время де Голль начал курс на сближение с Советским Союзом и первым из политиков Старого Света выдвинул интеграционную идею "Европы от Атлантики до Урала".
За годы его пребывания посту президента значительное развитие получили советско-французские отношения. В 1966 году де Голль посетил с официальным визитом СССР. В результате переговоров и подписания 30 июня 1966 года Советско-французской декларации был открыт важный этап в истории советско-французских отношений.
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Эммануэль МакронСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Шарль де ГолльФранцияООНСШАВ мире
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