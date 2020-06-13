Лавров оценил перспективы широкого партнерства России и Франции

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Европа переживает масштабный кризис доверия, оздоровлению ситуации способствовало бы широкое партнерство между Москвой и Парижем, разделяющих в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН особую ответственность за поддержание мира, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Евро-Атлантика столкнулась с масштабным кризисом доверия. Подлинно единая Европа так и не построена. Масштабный потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом, по сути, простаивает. Европейский, в том числе французский, бизнес несет потери", - говорится в статье Лаврова для французского журнала Revue politique et parlementaire в связи со 130-й годовщиной со дня рождения выдающегося французского политического деятеля Шарля де Голля.
Он выразил уверенность, что текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность "Европы без России".
"Убеждены: оздоровлению ситуации в масштабах Европы, да и всей планеты способствовало бы широкое партнерство между Москвой и Парижем, разделяющих в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН особую ответственность за поддержание международного мира", - подчеркнул министр иностранных дел России.
Дипломат также отметил, что Москва приветствует инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по созданию системы европейской безопасности не в противовес России, а с общим участием.
"Главное, чтобы правильные слова воплотились, наконец, в практические шаги, в перестройку политического сознания на принципах международного права и коллегиальности. Россия, со своей стороны, к такому честному равноправному взаимодействию неизменно готова", - добавил дипломат.
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Шарль де Голль - выдающийся французский военный, политический и государственный деятель, символ французского движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
Восьмого января 1959 года де Голль занял кресло президента Франции. Он выступал против гегемонии США в Европе. В 1965 году объявил об отказе использования доллара в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт. В то же время де Голль начал курс на сближение с Советским Союзом и первым из политиков Старого Света выдвинул интеграционную идею "Европы от Атлантики до Урала".
За годы его пребывания посту президента значительное развитие получили советско-французские отношения. В 1966 году де Голль посетил с официальным визитом СССР. В результате переговоров и подписания 30 июня 1966 года Советско-французской декларации был открыт важный этап в истории советско-французских отношений.