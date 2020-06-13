https://ria.ru/20200613/1572879087.html
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1973
2020-06-13T11:00
2020-06-13T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
эстония
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии
за минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1973, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
В пятницу сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 1970.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1973 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 95 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.