Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572879087.html
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1973
2020-06-13T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_eaf25c93ce26ad06d6dfca87e843a68f.jpg
эстония
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572879087.html?chat_room_id=1572879087
Новости
ru-RU
133
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_eaf25c93ce26ad06d6dfca87e843a68f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_173:0:2904:2048_1200x0_80_0_0_73edf5c2dcd6e2bc8ecc30f68821afd1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_514:0:2562:2048_1200x0_80_0_0_979b5d26d573779eca05739179eba9ef.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1973

11:00 13.06.2020
133
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Старый город Таллина
Вид на Старый город Таллина
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид на Старый город Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1973, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
В пятницу сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 1970.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1973 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 95 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
Рекомендуем
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки выявили 2410 случаев COVID-19
Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 78
Протесты в Гонконге
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Горожане на одной из улиц в Одессе
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Сотрудник полиции
В России снизилось число преступлений, совершенных мигрантами
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Омане число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Сейсмограф
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния