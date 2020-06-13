https://ria.ru/20200613/1572878892.html
Кузнецова рассказала о возвращении двух детей на родину из Италии
2020-06-13T10:53
2020-06-13T11:00
анна кузнецова
ростовская область
италия
общество
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анна кузнецова, ростовская область, италия, общество
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Двое российских детей, находящихся в социальном учреждении в Италии
, по решению суда переданы под опеку бабушке из Ростовской области
, сейчас идёт работа по их возвращению на родину, сказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
.
"Еще одна история - в Италии, она уже близится к благополучному завершению. Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области. Сейчас мальчики находятся в социальном учреждении Италии. И нужно приложить все усилия для их скорейшего возвращения на родину", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен заявила, что ситуация осложняется ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, и еще не восстановлено транспортное сообщение между странами.
"Мы уже связались с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. При необходимости в регионе семье готовы оказать помощь и сопровождение", - сказала уполномоченный.
Ранее пресс-служба международного общественного движения "Русские матери" сообщила, что власти Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына после того, как женщина сообщила соцработникам, что решила вернуться с ребенком в Россию. Позже у женщины родился еще один сын, уточнила Кузнецова, он также был определен в социальное учреждение Италии.