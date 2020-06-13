Кузнецова рассказала о возвращении двух детей на родину из Италии

"Еще одна история - в Италии, она уже близится к благополучному завершению. Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области. Сейчас мальчики находятся в социальном учреждении Италии. И нужно приложить все усилия для их скорейшего возвращения на родину", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.