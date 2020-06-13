Почти 90 жителей Афганистана погибли при нападениях талибов за две недели

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что за последние две недели из-за нападений радикального движения "Талибан" в стране погибли 89 мирных граждан.
"Пока правительство продолжало продвигать дело мира, "Талибан" во время Ураза-байрам и после него продолжил свою кампанию с применением насилия в отношении афганского народа. За последние две недели они убили 89 мирных жителей и ранили 150 в 29 провинциях страны", - написал Фейсал в Twitter.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.