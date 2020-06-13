Почти 90 жителей Афганистана погибли при нападениях талибов за две недели

"Пока правительство продолжало продвигать дело мира, "Талибан" во время Ураза-байрам и после него продолжил свою кампанию с применением насилия в отношении афганского народа. За последние две недели они убили 89 мирных жителей и ранили 150 в 29 провинциях страны", - написал Фейсал в Twitter.