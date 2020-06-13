Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572876353.html
В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей
2020-06-13T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_0:190:3093:1930_1200x0_80_0_0_124c119661dd45151845578971e91bc6.jpg
1
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572876353.html?chat_room_id=1572876353
Новости
ru-RU
2216
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_0:190:3093:1930_1200x0_80_0_0_124c119661dd45151845578971e91bc6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_362:0:3093:2048_1200x0_80_0_0_85ba3a4da91921e836e7222d46456c0d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_740:0:2788:2048_1200x0_80_0_0_476f90532e9497b5d86b8914664ea667.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество, якутск

В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей

09:25 13.06.2020
2216
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом в отделении для коронавирусных больных
Медик с юным пациентом в отделении для коронавирусных больных
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик с юным пациентом в отделении для коронавирусных больных. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Николаев рассказал, что число зарегистрированных случаев коронавируса в республике достигло 2968. За прошедшие сутки выявлено 70 случаев, из них 60 приходится на Якутск. По данным оперативного штаба, за сутки в регионе излечились от коронавируса 70 человек, за весь период - 1731. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, столько же летальных исходов.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
"За последние дни мы (видим - ред.) очень тревожную тенденцию – увеличение количества больных детей. Из порядка 1,5 тысячи людей на излечении 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит лечение амбулаторно, 36% составляют дети…, переносят болезнь легко, бессимптомно, но при этом они становятся источниками перенесения инфекции внутри семьи и дальнейшего заражения…", - сказал Николаев.
Как он отметил, много детей выезжает из Якутска в районы на летние каникулы.
"Мы видим, что в некоторых районах внесение болезни через детей. Я дал поручение минздраву совместно с главами муниципальных районов отработать вопросы двухнедельного наблюдения за детьми на местах, особенно за теми, кто приезжает из города в районы. Это нужно как для сохранения здоровья детей, так и старшего поколения, и в целом для улучшения эпидситуации в нашей республике", - заявил глава региона.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Ранее в своем обращении к жителям региона Николаев рассказал, что в рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начнут работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе, с 22 июня, планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объёме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
030001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутск
Рекомендуем
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии объявил о постепенном снятии ограничений по коронавирусу
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
Кимберлитовая трубка Мир в городе Мирный
Глава Якутии: затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении
Вид на Пекин
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Врач и пациент в госпитале COVID-19
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
Врач у окна в госпитале COVID-19
Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
В Якутии преподавателя СВФУ заподозрили во взяточничестве
Айсен Николаев
В Якутии начнут работать предприятия бытовых услуг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
22:15Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
22:13Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке
Лента новостейМолния