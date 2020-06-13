В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей

Медик с юным пациентом в отделении для коронавирусных больных. Архивное фото

Медик с юным пациентом в отделении для коронавирусных больных

ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

Николаев рассказал, что число зарегистрированных случаев коронавируса в республике достигло 2968. За прошедшие сутки выявлено 70 случаев, из них 60 приходится на Якутск. По данным оперативного штаба, за сутки в регионе излечились от коронавируса 70 человек, за весь период - 1731. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, столько же летальных исходов.

"За последние дни мы (видим - ред.) очень тревожную тенденцию – увеличение количества больных детей. Из порядка 1,5 тысячи людей на излечении 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит лечение амбулаторно, 36% составляют дети…, переносят болезнь легко, бессимптомно, но при этом они становятся источниками перенесения инфекции внутри семьи и дальнейшего заражения…", - сказал Николаев.

Как он отметил, много детей выезжает из Якутска в районы на летние каникулы.

"Мы видим, что в некоторых районах внесение болезни через детей. Я дал поручение минздраву совместно с главами муниципальных районов отработать вопросы двухнедельного наблюдения за детьми на местах, особенно за теми, кто приезжает из города в районы. Это нужно как для сохранения здоровья детей, так и старшего поколения, и в целом для улучшения эпидситуации в нашей республике", - заявил глава региона.

Ранее в своем обращении к жителям региона Николаев рассказал, что в рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начнут работать предприятия бытовых услуг. На втором этапе, с 22 июня, планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объёме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости.