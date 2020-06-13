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В Москве проводят сезонные работы по обследованию зеленых насаждений
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новости - недвижимость, петр бирюков, москва, общество

В Москве проводят сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

08:59 13.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка катается на велосипеде в парке "Сад будущего" в Москве
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Девушка катается на велосипеде в парке "Сад будущего" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по обследованию зеленых насаждений, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что это мероприятие проводится ежегодно для того, чтобы получить данные о состоянии столичного зеленого фонда.
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"В общей сложности на 130 площадках постоянного наблюдения будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты тщательно измерят их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, а также проведут обследование, а именно оценят жизнеспособность, декоративные качества, посмотрят наличие болезней, вредителей и механических повреждений", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что результаты обследования фиксируются в специальных паспортах и ведомостях, которые есть у каждой площадки наблюдения, и на карте-плане.
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"При обследовании зеленых насаждений каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, это позволяет быстро идентифицировать и находить растения. Также ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения", - отметил заммэра.
Уточняется, что полученные в ходе мониторинговых обследований данные будут тщательно проанализированы. Это позволит получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений в Москве.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - НедвижимостьПетр БирюковМоскваОбщество
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