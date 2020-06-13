В Москве проводят сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

"В общей сложности на 130 площадках постоянного наблюдения будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты тщательно измерят их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, а также проведут обследование, а именно оценят жизнеспособность, декоративные качества, посмотрят наличие болезней, вредителей и механических повреждений", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.