Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии

Европейские военные отмечают, что уже провели более 75 инспекций и сумели пресечь несколько случаев контрабанды.

По данным ООН, на этой неделе противоборствующие стороны возобновили консультации о прекращении огня в рамках объединенной военной комиссии. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия.