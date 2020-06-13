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Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии
2020-06-13T00:17
жозеп боррель
майк помпео
ливия
сша
в мире
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жозеп боррель, майк помпео, ливия, сша, в мире

Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии

00:17 13.06.2020
269
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил по телефону с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию в Ливии, сообщил госдеп.
"Госсекретарь Майкл Помпео обсудил сегодня с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем неотложную необходимость прекращения конфликта в Ливии на фоне усиления иностранного вмешательства и того, как операция ЕС IRINI может наилучшим образом поддержать выполнение эмбарго ООН на поставки оружия", - говорится в распространенном заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
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Европейские военные отмечают, что уже провели более 75 инспекций и сумели пресечь несколько случаев контрабанды.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
По данным ООН, на этой неделе противоборствующие стороны возобновили консультации о прекращении огня в рамках объединенной военной комиссии. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия.
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Жозеп БоррельМайк ПомпеоЛивияСШАВ мире
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