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В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки
2020-06-12T23:31
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коронавирус covid-19
коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, каир (город), египет, в мире

В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки

23:23 12.06.2020 (обновлено: 23:31 12.06.2020)
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 12 июн – РИА Новости. Египетские власти сообщили в пятницу о регистрации почти 1,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, это рекордная цифра с начала пандемии, общее число случаев перевалило за 40 тысяч.
"Зафиксированы 1577 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 45 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир, Гиза, Кальюбия, отметил он.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 мая – 1536 случаев за сутки.
По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
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"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 41 303 человека, 11 108 человек выздоровели, скончались 1422 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 417 человек.
Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).
Ранее египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращается с воскресенья на 60 минут: он будет действовать с 20.00 до 04.00. Работу ТЦ также продлят на час – до 18.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.
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С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу молельных учреждений.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКаир (город)ЕгипетВ мире
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