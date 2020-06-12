https://ria.ru/20200612/1572870619.html
В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
2020-06-12T23:04
2020-06-13T00:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
В Москве
за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.
Таким образом, количество скончавшихся увеличилось до 3231.
В четверг сообщалось о 49 умерших в столице.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 7,4 миллиона человек. Из них более 418 тысяч скончались.
В России выявили более 511 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 269 тысяч человек.
Введенные из-за пандемии ограничения постепенно отменяют, однако в ряде регионов остается самоизоляция, а в Москве и Подмосковье действует масочный режим. По словам мэра столицы Сергея Собянина, часть ограничений будет действовать до появления вакцины от COVID-19.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.