В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.

Таким образом, количество скончавшихся увеличилось до 3231.

В четверг сообщалось о 49 умерших в столице.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 7,4 миллиона человек. Из них более 418 тысяч скончались.

В России выявили более 511 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 269 тысяч человек.

Введенные из-за пандемии ограничения постепенно отменяют, однако в ряде регионов остается самоизоляция, а в Москве и Подмосковье действует масочный режим. По словам мэра столицы Сергея Собянина, часть ограничений будет действовать до появления вакцины от COVID-19.