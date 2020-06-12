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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
2020-06-13T00:27
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здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

23:04 12.06.2020 (обновлено: 00:27 13.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.
Таким образом, количество скончавшихся увеличилось до 3231.
В четверг сообщалось о 49 умерших в столице.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 7,4 миллиона человек. Из них более 418 тысяч скончались.
В России выявили более 511 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 269 тысяч человек.
Введенные из-за пандемии ограничения постепенно отменяют, однако в ряде регионов остается самоизоляция, а в Москве и Подмосковье действует масочный режим. По словам мэра столицы Сергея Собянина, часть ограничений будет действовать до появления вакцины от COVID-19.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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