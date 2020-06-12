Суд запретил полиции в Далласе применять слезоточивый газ

Решение было принято окружным судьей США поздно вечером в четверг, после того как адвокаты по гражданским правам подали в суд запретительный ордер о прекращении использования подобного оружия от имени двух протестующих, которые были ранены после участия в демонстрациях, проходивших в городе последние несколько недель.

Запрет вступил в силу в четверг и будет действовать до 9 сентября. Приказ по существу запрещает полиции использовать так называемое "оружие нелетального действия, такое как слезоточивый газ, дымовые шашки, светошумовые гранаты, перечный газ, дубинки и другие химические средства во время протестов", пишет газета.

С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.