https://ria.ru/20200612/1572870364.html
Суд запретил полиции в Далласе применять слезоточивый газ
2020-06-12T22:36
2020-06-12T22:36
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
даллас
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, даллас, сша, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Федеральный суд США
ввел временный запрет на применение властями и полицией Далласа
слезоточивого газа и другого оружия нелетального действия для сдерживания протестующих, сообщает издание Dallas Morning News.
Решение было принято окружным судьей США поздно вечером в четверг, после того как адвокаты по гражданским правам подали в суд запретительный ордер о прекращении использования подобного оружия от имени двух протестующих, которые были ранены после участия в демонстрациях, проходивших в городе последние несколько недель.
Запрет вступил в силу в четверг и будет действовать до 9 сентября. Приказ по существу запрещает полиции использовать так называемое "оружие нелетального действия, такое как слезоточивый газ, дымовые шашки, светошумовые гранаты, перечный газ, дубинки и другие химические средства во время протестов", пишет газета.
Данный тип оружия не должен быть использован против протестующих, сторонних наблюдателей, журналистов или гражданских лиц, которые не представляют непосредственной угрозы, говорится в приказе.
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.