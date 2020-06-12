Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572870117.html
Сидящий "по-человечьи" пес стал звездой соцсетей
2020-06-13T00:05
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_0:228:3077:1959_1200x0_80_0_0_4b78e45e3530b8837f14e2aab9333e82.jpg
1
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572870117.html?chat_room_id=1572870117
Новости
ru-RU
3510
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_0:228:3077:1959_1200x0_80_0_0_4b78e45e3530b8837f14e2aab9333e82.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_738:328:2686:1789_1200x0_80_0_0_3e7cd975e4f9caa71d80f39f8354d0aa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_612:0:2659:2047_1200x0_80_0_0_487dbe779549ef905b8e339f98507ea6.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

Сидящий "по-человечьи" пес стал звездой соцсетей

22:25 12.06.2020 (обновлено: 00:05 13.06.2020)
3510
© Depositphotos / Yurkovska TanyaСобака порды стафордширский терьер
Собака порды стафордширский терьер
© Depositphotos / Yurkovska Tanya
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Сети набирает популярность пост пользовательницы твиттера под ником ohmyitsbrittt, которая опубликовала фотографии своей собаки.
На снимках питбуль сидит на полу около дивана, вытянув задние лапы между передними.
"Мой пес — чудак", — написала женщина под фотографиями.
Пост набрал более 190 тысяч ретвитов и более 1,2 миллиона лайков.
"Не хотелось бы драматизировать, но я готова умереть за твою собаку", — написала Breanna.
"Чем, прости, ты его кормишь?!" — удивилась B Willi.
"Я не должен так сильно смеяться в час ночи", — написал другой пользователь.
"Но он самый лучший чудак!" — отметил еще один комментатор.
Многие пользователи поделились фотографиями своих питомцев, которые сидят в необычных позах.
"Моя собака делает так все время. Я думала, она одна такая", — написала одна из пользовательниц.
21341023
Обсудить 1
СШАВ мире
Рекомендуем
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Ефремов выступил с обращением в связи с ДТП
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
В Чехии закрыли дело о "яде из России"
Коронавирус COVID-19
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Горожане на одной из улиц в Одессе
Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
В Совфеде не исключили, что Киев готовит "обнуление" Минских соглашений
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Дождь в Москве
В Москве и Подмосковье начался ливень с грозой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
Лента новостейМолния