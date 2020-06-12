Сидящий "по-человечьи" пес стал звездой соцсетей

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Сети набирает популярность пост пользовательницы твиттера под ником ohmyitsbrittt, которая опубликовала фотографии своей собаки.

На снимках питбуль сидит на полу около дивана, вытянув задние лапы между передними.

my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p — ✨ (@ohmyitsbrittt) June 10, 2020

"Мой пес — чудак", — написала женщина под фотографиями.

Пост набрал более 190 тысяч ретвитов и более 1,2 миллиона лайков.

"Не хотелось бы драматизировать, но я готова умереть за твою собаку", — написала Breanna

"Я не должен так сильно смеяться в час ночи", — написал другой пользователь.

"Но он самый лучший чудак!" — отметил еще один комментатор.

They just think they're humans 🤦🏽‍♀️💀 pic.twitter.com/WsV0O9jV1k — Kiara 💕 (@thats_me21) June 10, 2020

Многие пользователи поделились фотографиями своих питомцев, которые сидят в необычных позах.

my dogs wanna b friends with yours pic.twitter.com/hoe03CmOF7 — ░▒▓█ sofia✌︎ █▓▒░ BLACK LIVES MATTER (@punkg0rl) June 10, 2020

"Моя собака делает так все время. Я думала, она одна такая", — написала одна из пользовательниц.