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В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша

В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19

22:23 12.06.2020 (обновлено: 22:38 12.06.2020)
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
Предыдущие исследования вакцин от вирусов, близких к SARS-CoV-2, показывали, что вакцины против этого типа вируса могут иметь эффект, вызывающий более тяжелое течение заболевания, когда вакцинированный человек впоследствии подвергается воздействию патогена, особенно у людей со слабым иммунитетом. Считается, что этот риск является основным препятствием, которое необходимо устранить, прежде чем вакцины можно безопасно проверить на тысячах здоровых людей.
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Согласно данным исследования, ученые ввели различные количества вакцины шестинедельным мышам, включая дозы, считающиеся недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. Затем исследователи подвергли мышей воздействию вируса.
Как подчеркивают ученые, полученные предварительные данные показали, что вакцина является "мощным иммуногенным веществом" и нейтрализующая активность "может быть достигнута с помощью одной дозы". Кроме того, отмечается, что "субпротективные дозы не приводили к усиленной иммунопатологии" после воздействия вируса у мышей, то есть не вызывали более тяжелого течения болезни.
Дальнейшее тестирование показало, что вакцина вызывает мощный ответ нейтрализующих антител. Это то, что необходимо для блокирования вируса, чтобы он не поражал клетки. Вакцина также защищает легкие от заражения коронавирусом без признаков токсического воздействия.
Данные о мышах, опубликованные Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США и Moderna, при этом не являются гарантией того, что такие же результаты будут получены при исследованиях на людях.
Moderna заявила в четверг, что планирует в июле начать испытания завершающей стадии, в которых примут участие 30 тысяч человек.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире им заразились более 7,4 миллиона человек, свыше 418 тысяч погибли.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаСША
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