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Болтон в своей книге подверг резкой критике внешнюю политику Трампа
2020-06-12T22:11
северная корея
джон болтон
дональд трамп
владимир зеленский
китай
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северная корея, джон болтон, дональд трамп, владимир зеленский, китай, сша, в мире

Болтон в своей книге подверг резкой критике внешнюю политику Трампа

22:11 12.06.2020
593
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Джон Болтон, который был советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018 - 2019 годах, в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") резко критикует внешнюю политику Трампа, сообщает в аннотации к книге издательство Simon & Schuster.
"То, что Болтон увидел (в Белом доме), поразило его: президент, для которого важно было только то, переизберется он или нет, даже если это будет означать опасность или ослабление страны", - пишет издательство.
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Болтон заявляет, что палата представителей, объявившая Трампу импичмент по подозрению в превышении полномочий, сама допустила нарушение, поскольку слишком зациклилась на "украинском деле" о предполагаемом давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Подобных нарушений Трампа, как утверждает Болтон, было множество по всему спектру внешней политики.
"Он показывает президента, у которого выработалась зависимость от хаоса, который приветствовал наших врагов и отталкивал друзей и часто глубоко подозрительно относился к властям собственной страны", - пишет издательство.
"Он обнаружил президента, который думал, что внешняя политика - это как закрыть сделку по недвижимости, касается личных отношений, предназначенной для телевидения бравады и продвижения личных интересов. В результате США потеряли возможность противостоять углубляющимся угрозам, а в случае Китая, России, Ирана и Северной Кореи стали еще более уязвимыми", - пишут редакторы.
Книга Болтона должна выйти 23 июня. Ее публикация неоднократно откладывалась после того, как Белый дом заявлял о том, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
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Северная КореяДжон БолтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийКитайСШАВ мире
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