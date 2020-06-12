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Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
2020-06-12T22:09
вмс турции
халифа хафтар
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
греция
оон
в мире
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Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ

22:09 12.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники.
Отмечается, что Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия, где Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции.
По данным газеты, Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии, и присутствие турецких военных кораблей необходимо для обеспечения безопасности буровых работ. Кроме того, Турция считает целесообразным присутствие своих ВМС в этом регионе из-за обострения отношений с Грецией.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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ВМС ТурцииХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияГрецияООНВ мире
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