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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200612/1572869763.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Идлибе
2020-06-12T22:08
война в сирии
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война в сирии, идлиб (мухафаза), алеппо, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Идлибе

22:08 12.06.2020
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© AP Photo / Edlib News Network ENNБоевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб
© AP Photo / Edlib News Network ENN
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* снова обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб, в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
11 июня, 15:05Война в Сирии
Террористы сожгли поля пшеницы на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ
Он отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия", - рассказал Щербицкий.
Контр-адмирал добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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