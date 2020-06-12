Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Идлибе

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* снова обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Он отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия", - рассказал Щербицкий.
Контр-адмирал добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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