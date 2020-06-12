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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Посол России заявил, что Москва не оставит Дамаск в борьбе против санкций
2020-06-12T21:56
война в сирии
александр ефимов (посол россии в сирии)
война в сирии
дональд трамп
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Посол России заявил, что Москва не оставит Дамаск в борьбе против санкций

21:55 12.06.2020 (обновлено: 21:56 12.06.2020)
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© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Россия поддержит Сирию в борьбе с "экономическим терроризмом", объявленным США и странами Евросоюза после введения новых санкций на фоне всемирной пандемии коронавируса, заявил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов.
"Ни Россию, которая за свою тысячелетнюю историю вынесла много испытаний куда серьезнее, чем это, ни Сирию, которая выстояла в многолетней жестокой войне с настоящим терроризмом, нельзя сломить террором экономическим. Эти потуги провалятся так же, как уже провалились попытки навязать сирийскому народу чужую волю силой оружия", - сказал Ефимов во время онлайн выступления по случаю Дня России.
"Хочу заверить всех: Россия не оставит Сирию в этот трудный период. За пять лет совместной борьбы с общим врагом мы сумели добиться высочайшего уровня доверия и взаимопонимания. За это время объединенными усилиями нам удалось добиться очень много", - добавил он.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что многие государства, считающие себя эталоном гуманности, не только не вняли призывам генерального секретаря ООН ослабить санкции на время пандемии, но, напротив, поспешили заявить о продлении их действий. "В будущем этот нажим будет только усиливаться. Апологеты санкционной политики мнят себя прагматиками, но на самом деле они наивны", - добавил он.
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По словам Ефимова, дополнительный импульс российско-сирийским отношениям был дан в ходе визита в Дамаск президента России Владимира Путина 7 января. "Этот визит подтвердил обоюдный настрой наших стран на продолжение тесного сотрудничества во всех областях и послал всем недоброжелателям четкий сигнал: Москва не намерена отказываться от своего принципиального курса поддержки Сирии", - подчеркнул посол.
Министерство здравоохранения САР ранее заявило, что санкционная политика США и стран Евросоюза подрывает возможности сирийского руководства в борьбе с пандемией коронавируса, создавая сложности в удовлетворении необходимых медицинских потребностей населения.
МИД Сирии 3 июня выразил официальный протест в связи с вступлением в силу подписанного президентом США Дональдом Трампом "закона о защите гражданского населения Сирии", назвав новые санкционные меры "экономическим терроризмом".
Трамп подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу с 1 июня. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством.
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5 июня, 11:46Война в Сирии
В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии
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