Посол России заявил, что Москва не оставит Дамаск в борьбе против санкций

БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Россия поддержит Александр Ефимов. Россия поддержит Сирию в борьбе с "экономическим терроризмом", объявленным США и странами Евросоюза после введения новых санкций на фоне всемирной пандемии коронавируса, заявил посол РФ в Дамаске

"Ни Россию, которая за свою тысячелетнюю историю вынесла много испытаний куда серьезнее, чем это, ни Сирию, которая выстояла в многолетней жестокой войне с настоящим терроризмом, нельзя сломить террором экономическим. Эти потуги провалятся так же, как уже провалились попытки навязать сирийскому народу чужую волю силой оружия", - сказал Ефимов во время онлайн выступления по случаю Дня России.

"Хочу заверить всех: Россия не оставит Сирию в этот трудный период. За пять лет совместной борьбы с общим врагом мы сумели добиться высочайшего уровня доверия и взаимопонимания. За это время объединенными усилиями нам удалось добиться очень много", - добавил он.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что многие государства, считающие себя эталоном гуманности, не только не вняли призывам генерального секретаря ООН ослабить санкции на время пандемии, но, напротив, поспешили заявить о продлении их действий. "В будущем этот нажим будет только усиливаться. Апологеты санкционной политики мнят себя прагматиками, но на самом деле они наивны", - добавил он.

По словам Ефимова, дополнительный импульс российско-сирийским отношениям был дан в ходе визита в Дамаск президента России Владимира Путина 7 января. "Этот визит подтвердил обоюдный настрой наших стран на продолжение тесного сотрудничества во всех областях и послал всем недоброжелателям четкий сигнал: Москва не намерена отказываться от своего принципиального курса поддержки Сирии", - подчеркнул посол.

Министерство здравоохранения САР ранее заявило, что санкционная политика США и стран Евросоюза подрывает возможности сирийского руководства в борьбе с пандемией коронавируса, создавая сложности в удовлетворении необходимых медицинских потребностей населения.

МИД Сирии 3 июня выразил официальный протест в связи с вступлением в силу подписанного президентом США Дональдом Трампом "закона о защите гражданского населения Сирии", назвав новые санкционные меры "экономическим терроризмом".