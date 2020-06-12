Швейцария призвала США отменить санкции против членов МУС

"Швейцария выражает свою озабоченность перед лицом расширения ограничений в выдаче виз и новых экономических санкций, которые США ввели в отношении сотрудников МУС, их близких, а также физических и юридических лиц, которые поддерживаются расследования в отношении граждан США. Швейцария призывает Соединенные Штаты отменить эти всеобъемлющие меры", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Берн подтверждает свою поддержку МУС как независимому институту, который проводит расследование самых тяжелых преступлений и вносит вклад в международную стабильность и безопасность.

Швейцария напоминает, что МУС может начать расследование в отношении отдельных лиц только в том случае, если судебная власть соответствующего государства сама не может или не хочет этого делать. В этой связи Конфедерация призывает США гарантировать проведение самого тщательного расследования и преследования в судебном порядке американского персонала, причастного к преступлениям, которые расследовали в МУС.