Швейцария призвала США отменить санкции против членов МУС

ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария сожалеет о решении США ввести санкции против представителей Международного уголовного суда и призывает их отменить, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), опубликованном в пятницу.
"Швейцария выражает свою озабоченность перед лицом расширения ограничений в выдаче виз и новых экономических санкций, которые США ввели в отношении сотрудников МУС, их близких, а также физических и юридических лиц, которые поддерживаются расследования в отношении граждан США. Швейцария призывает Соединенные Штаты отменить эти всеобъемлющие меры", - говорится в заявлении.
11 июня, 20:16Сказано в эфиреСША ввели санкции против Международного уголовного суда. Почему и зачем?Вашингтон ввел санкции против чиновников МУС, расследующих действия американских военных, Минюст США инициировал собственное расследование против международной судебной инстанции. Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти события.
В документе подчеркивается, что Берн подтверждает свою поддержку МУС как независимому институту, который проводит расследование самых тяжелых преступлений и вносит вклад в международную стабильность и безопасность.
Швейцария напоминает, что МУС может начать расследование в отношении отдельных лиц только в том случае, если судебная власть соответствующего государства сама не может или не хочет этого делать. В этой связи Конфедерация призывает США гарантировать проведение самого тщательного расследования и преследования в судебном порядке американского персонала, причастного к преступлениям, которые расследовали в МУС.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции.