Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572869548.html
Швейцария призвала США отменить санкции против членов МУС
2020-06-12T21:48
международный уголовный суд
швейцария
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:265:2990:1947_1200x0_80_0_0_f9eb74f2fd797819da719009c715fa34.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572832147.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572830499.html
3
швейцария
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572869548.html?chat_room_id=1572869548
Новости
ru-RU
792
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:265:2990:1947_1200x0_80_0_0_f9eb74f2fd797819da719009c715fa34.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_1901abe811b0a5e607803da8df8cb980.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_341:0:2389:2048_1200x0_80_0_0_3daad41189803d7ddbd3e337a79dac6d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международный уголовный суд, швейцария, сша, в мире

Швейцария призвала США отменить санкции против членов МУС

21:48 12.06.2020
792
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария сожалеет о решении США ввести санкции против представителей Международного уголовного суда и призывает их отменить, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), опубликованном в пятницу.
"Швейцария выражает свою озабоченность перед лицом расширения ограничений в выдаче виз и новых экономических санкций, которые США ввели в отношении сотрудников МУС, их близких, а также физических и юридических лиц, которые поддерживаются расследования в отношении граждан США. Швейцария призывает Соединенные Штаты отменить эти всеобъемлющие меры", - говорится в заявлении.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
11 июня, 20:16Сказано в эфире
США ввели санкции против Международного уголовного суда. Почему и зачем?Вашингтон ввел санкции против чиновников МУС, расследующих действия американских военных, Минюст США инициировал собственное расследование против международной судебной инстанции. Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти события.
В документе подчеркивается, что Берн подтверждает свою поддержку МУС как независимому институту, который проводит расследование самых тяжелых преступлений и вносит вклад в международную стабильность и безопасность.
Швейцария напоминает, что МУС может начать расследование в отношении отдельных лиц только в том случае, если судебная власть соответствующего государства сама не может или не хочет этого делать. В этой связи Конфедерация призывает США гарантировать проведение самого тщательного расследования и преследования в судебном порядке американского персонала, причастного к преступлениям, которые расследовали в МУС.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции.
США против МУС: санкции на расследование военных преступлений
11 июня, 19:18
США против МУС: санкции на расследование военных преступлений
14140000
Обсудить 3
Международный уголовный судШвейцарияСШАВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон в своей книге подверг резкой критике внешнюю политику Трампа
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России заявил, что Москва не оставит Дамаск в борьбе против санкций
Вид города Триполи, Ливия
Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Политолог оценил заявления Киева о никчемности Минских соглашений
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
В Чехии закрыли дело о "яде из России"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Собака порды стафордширский терьер
Сидящий "по-человечьи" пес стал звездой соцсетей
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
В Совфеде не исключили, что Киев готовит "обнуление" Минских соглашений
Президент США Дональд Трамп
Трамп надеется объединить охваченную протестами страну
Горожане на одной из улиц в Одессе
Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Михаил Саакашвили
Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния