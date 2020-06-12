Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Абхазия продлила закрытие границы с РФ из-за ситуации с COVID-19 до 1 июля, сообщает пресс-служба президента республики.
"Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в распоряжении.
Ограничения не касаются работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 37. Количество выздоровевших - 27. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
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