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Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19
2020-06-12T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абхазия
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Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

21:42 12.06.2020
3044
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Абхазия продлила закрытие границы с РФ из-за ситуации с COVID-19 до 1 июля, сообщает пресс-служба президента республики.
"Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в распоряжении.
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Ограничения не касаются работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 37. Количество выздоровевших - 27. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АбхазияОбщество
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