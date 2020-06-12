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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572869291.html
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 50 человек
2020-06-12T21:34
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узбекистан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ташкент, узбекистан, в мире

Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 50 человек

21:34 12.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 12 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 50 человек и достигло 4869, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 4819, 19 пациентов скончались, 3637 выздоровели.
"По состоянию на 12 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4869", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 128 новых случаев COVID-19, в четверг – 118, в среду – 103.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3758. В пятницу из больниц были выписаны 121 человек, в четверг – 103, в среду - 73. Сейчас на лечении находятся 1092 пациента с COVID-19, в том числе десять - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
Медицинский работник в больнице в Мадриде
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

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