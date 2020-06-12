Губернатор Омской области поздравил жителей региона с Днем России

ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил жителей региона с Днём России и подчеркнул, что присущая россиянам воля и сила духа поможет преодолеть все трудности, в том числе эпидемию коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Бурков в праздничном обращении к жителям региона напомнил, что 30 лет назад 12 июня была принята декларация о суверенитете Российской Федерации

"С тех пор мы каждый год отмечаем праздник в честь нашей великой страны. Но любят Родину не за то, что она великая, а за то, что она наша. Россия - земля наших предков! Они её создавали, в боях отстаивали независимость, они восстанавливали её после тяжёлых испытаний. А теперь уже мы каждый день своим трудом пишем историю своей страны. Сегодня из-за пандемии Россия, как и весь мир, переживает непростые времена. Но нет никаких сомнений, что воля и сила духа, заложенная в нашем генетическом коде, помогут нам достойно справиться со всеми трудностями", - отметил в видеообращении губернатор.

Он добавил, что не сомневается в том, что вместе жители региона и страны смогут наладить жизнь, вернуть её в прежнее русло и вывести Россию на новый путь развития.

"Мы сделаем всё, чтобы для наших детей и внуков Родина всегда была лучшим местом на земле. На это направлены поправки в Конституцию, инициированные президентом России. Они открывают новые возможности для масштабных преобразований, главная цель которых - благополучие граждан и усиление суверенитета государства", - отметил в поздравлении Александр Бурков.

В День России в Омске прошло несколько акций. Жителям Омска на улицах раздали более 200 тысяч ленточек с триколором, на Иртыше прошёл фестиваль-парад "Паруса России" с участием 20 яхт, творческие бригады выступали во дворах жителей, по городу ездили радиомашины с патриотическими песнями. Множество акций прошли и в онлайн-формате.