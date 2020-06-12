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Посол России назвал открытие курсов русского языка в Дамаске важной вехой
2020-06-12T22:19
россия
александр ефимов (посол россии в сирии)
война в сирии
день россии
сирия
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россия, александр ефимов (посол россии в сирии), война в сирии, день россии, сирия, в мире

Посол России назвал открытие курсов русского языка в Дамаске важной вехой

21:23 12.06.2020 (обновлено: 22:19 12.06.2020)
219
© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Дамаске официально откроется в ближайшем будущем, возобновление уроков русского языка на его базе - первый шаг на пути к полноценному возвращению гуманитарного присутствия РФ в Сирии, заявил российский посол Александр Ефимов.
"Важной вехой стало открытие 31 мая курсов русского языка на базе Российского центра науки и культуры в Дамаске, деятельность которого была заморожена в 2015 году. Это лишь первый шаг на пути нашего возвращения полноценного гуманитарного присутствия в Сирии. В ближайшем будущем запланировано торжественное открытие РЦНК и возобновления его деятельности в полном объеме", - сказал Ефимов во время онлайн-выступления по случаю Дня России.
Дамаск
2 июня, 14:43Война в Сирии
В Дамаске впервые за семь лет открылся Российский центр культуры
Представитель Россотрудничества в Дамаске Николай Сухов 2 июня рассказал РИА Новости, что в сирийской столице возобновил работу Российский центр науки и культуры. В РЦНК вернулись занятия по русскому языку и открылись классы музыки. В перспективе при поддержке министерства культуры Сирии планируется открыть филиалы культурного центра в разных уголках страны с целью продвижения русской культуры и языка среди всех желающих сирийских граждан. Первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что сирийцы ждут появления в стране российской "культурной базы" после окончания войны.
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РоссияАлександр Ефимов (посол России в Сирии)Война в СирииДень РоссииСирияВ мире
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