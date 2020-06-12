Посол России назвал открытие курсов русского языка в Дамаске важной вехой

БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Дамаске официально откроется в ближайшем будущем, возобновление уроков русского языка на его базе - первый шаг на пути к полноценному возвращению гуманитарного присутствия РФ в Сирии, заявил российский посол Александр Ефимов.
"Важной вехой стало открытие 31 мая курсов русского языка на базе Российского центра науки и культуры в Дамаске, деятельность которого была заморожена в 2015 году. Это лишь первый шаг на пути нашего возвращения полноценного гуманитарного присутствия в Сирии. В ближайшем будущем запланировано торжественное открытие РЦНК и возобновления его деятельности в полном объеме", - сказал Ефимов во время онлайн-выступления по случаю Дня России.
Представитель Россотрудничества в Дамаске Николай Сухов 2 июня рассказал РИА Новости, что в сирийской столице возобновил работу Российский центр науки и культуры. В РЦНК вернулись занятия по русскому языку и открылись классы музыки. В перспективе при поддержке министерства культуры Сирии планируется открыть филиалы культурного центра в разных уголках страны с целью продвижения русской культуры и языка среди всех желающих сирийских граждан. Первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что сирийцы ждут появления в стране российской "культурной базы" после окончания войны.