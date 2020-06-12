Посол России назвал открытие курсов русского языка в Дамаске важной вехой

"Важной вехой стало открытие 31 мая курсов русского языка на базе Российского центра науки и культуры в Дамаске, деятельность которого была заморожена в 2015 году. Это лишь первый шаг на пути нашего возвращения полноценного гуманитарного присутствия в Сирии. В ближайшем будущем запланировано торжественное открытие РЦНК и возобновления его деятельности в полном объеме", - сказал Ефимов во время онлайн-выступления по случаю Дня России.