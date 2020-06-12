https://ria.ru/20200612/1572868795.html
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29374 человек
2020-06-12T21:06
2020-06-12T21:06
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
в мире
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости.
Число жертв коронавируса
во Франции
составляет 29 374, за сутки было зафиксировано 28 смертей в больницах, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.
Накануне сообщалось о 29 346 умерших.
"29 374 человека скончались во Франции с момента начала эпидемии, из них 18 990 человек умерли в больницах", - говорится в коммюнике.
Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут актуализированы 16 июня.
В больницах остаются 11 124 человека. За последние сутки были госпитализированы 136 человек. Число пациентов в реанимации также продолжает снижаться. Там находятся 879 больных. За последние 24 часа в реанимацию поступили 18 человек. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 24 по сравнению с четвергом.
С момента начала эпидемии более 103 тысяч человек были госпитализированы, из них свыше 18 тысяч человек находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись более 72,5 тысячи человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.