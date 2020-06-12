В Пекине снова запретили спортивные соревнования из-за COVID-19

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Начиная с 13 июня, в Начиная с 13 июня, в Пекине вновь временно приостанавливается проведение всех видов спортивных соревнований после того, как в городе выявили новые локальные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в сообщении городского центра по вопросам спортивных соревнований.

В конце мая главное государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая разрешило частично возобновить проведение спортивных соревнований, приостановленных из-за эпидемии СOVID-19, однако это пока не касалось соревнований международного уровня и общенациональных марафонов и межрегиональных массовых спортивных соревнований и мероприятий.

"В связи с изменением эпидемиологической обстановки и для выполнения работы по профилактике эпидемии, снижения уровня риска из-за передвижения и массового скопления людей, для обеспечения здоровья и безопасности граждан, начиная с сегодняшнего дня, во всем городе временно приостанавливается проведение всех видов спортивных соревнований", - говорится в опубликованном сообщении.

О времени возобновления будет сообщено дополнительно.

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, коронавирусом заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.

В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях. Оба заболевших мужчины 25 лет и 37 лет работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба проживают в районе Фэнтай, у одного из них была история поездки в город Циндао в последние две недели. По словам второго мужчины, он в последние 14 дней из Пекина не выезжал, истории контактов с прибывшими из-за границы и провинции Хубэй нет. После подтверждения у них коронавирусной инфекции власти города начали эпидемиологическое расследование и проверки. Позднее газета "Синьцзинбао" сообщила, что на одном из оптовых рынков города в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19.

Власти Пекина на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации в городе с 6 июня понизили до третьего уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго. Всего уровней четыре.