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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572868717.html
В Пекине снова запретили спортивные соревнования из-за COVID-19
2020-06-12T21:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
пекин
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коронавирус covid-19, коронавирусы, пекин, китай, в мире

В Пекине снова запретили спортивные соревнования из-за COVID-19

21:03 12.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтадион "Птичье гнездо" в Пекине
Стадион Птичье гнездо в Пекине
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Начиная с 13 июня, в Пекине вновь временно приостанавливается проведение всех видов спортивных соревнований после того, как в городе выявили новые локальные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в сообщении городского центра по вопросам спортивных соревнований.
В конце мая главное государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая разрешило частично возобновить проведение спортивных соревнований, приостановленных из-за эпидемии СOVID-19, однако это пока не касалось соревнований международного уровня и общенациональных марафонов и межрегиональных массовых спортивных соревнований и мероприятий.
"В связи с изменением эпидемиологической обстановки и для выполнения работы по профилактике эпидемии, снижения уровня риска из-за передвижения и массового скопления людей, для обеспечения здоровья и безопасности граждан, начиная с сегодняшнего дня, во всем городе временно приостанавливается проведение всех видов спортивных соревнований", - говорится в опубликованном сообщении.
О времени возобновления будет сообщено дополнительно.
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
6 июня, 04:19Распространение нового коронавируса
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, коронавирусом заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях. Оба заболевших мужчины 25 лет и 37 лет работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба проживают в районе Фэнтай, у одного из них была история поездки в город Циндао в последние две недели. По словам второго мужчины, он в последние 14 дней из Пекина не выезжал, истории контактов с прибывшими из-за границы и провинции Хубэй нет. После подтверждения у них коронавирусной инфекции власти города начали эпидемиологическое расследование и проверки. Позднее газета "Синьцзинбао" сообщила, что на одном из оптовых рынков города в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19.
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Власти Пекина на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации в городе с 6 июня понизили до третьего уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго. Всего уровней четыре.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПекинКитайВ мире
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