В Чехии закрыли дело о "яде из России"

Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге

ПРАГА, 12 июн — РИА Новости. Дело о якобы привезенном из России яде, из-за которого Чехия выслала из страны представителей Дело о якобы привезенном из России яде, из-за которого Чехия выслала из страны представителей Россотрудничества , закрыто, сообщила в пятницу чешская Служба безопасности и информации (СБИ).

"Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Утечка в СМИ информации существенно осложнила работу СБИ и полиции и сделала почти невозможным расследование дела", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что информация о рицине не подтвердилась.

"В этой сложной ситуации сотрудники СБИ продолжили свою работу, получили ясную и точную информацию о существе дела, которая была предложена соответствующим адресатам. На основе этой информации премьер и глава МИД приняли решение о высылке двух сотрудников российской дипмиссии в Праге", — отмечает контрразведка.

Служба также сообщила, что обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать утечку в СМИ информации по данному делу.

Скандал с "ядом"

Еженедельник Respekt 27 апреля написал со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По информации издания, мужчина проследовал в посольство России. Чешское телевидение 10 мая сообщило, что речь идет об и. о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрее Кончакове. Чешские СМИ писали, что из-за него якобы взяли под охрану троих пражских политиков, связанных с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова , установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу

Как заявил 5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш , один из сотрудников посольства России в Праге якобы целенаправленно заслал в СБИ выдуманную историю о запланированном нападении на чешских политиков. По словам председателя правительства, кроме лишней работы для спецслужб, этот человек создал проблемы для чешско-российских отношений и нанес ущерб репутации России в Чехии. Власти выслали двух российских дипломатов, а Россотрудничество уточнило, что высланы и. о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.