https://ria.ru/20200612/1572868241.html
В Чехии закрыли дело о "яде из России"
2020-06-12T20:42
2020-06-12T22:13
андрей бабиш
владимир титов
борис немцов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
чехия
прага
иван конев
в мире
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v.p.neznamov
Без принесения Прагой публичных извинений Москве за кампанию, направленную на очернение роли СССР в разгроме германского нацизма и освобождении Чехословакии в мае 1945 года, разрушение договорной основы межгосударственных отношений и за организацию провокаций против официальных российских представителей, ни о какой нормализации отношений России с Чехией быть не может.
58
Александр Невский
Так не было "новичка - 2"? А вот Тереза Мэй так и не осмелилась признаться в провокации, и Колин Пауэлл с пробиркой стирального порошка не сознался, знать Чехии далеко ещё до маразма своих покровителей, как говорил В.И.Ленин: "Учиться. учиться, и ещё раз - учиться."
55
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москва
чехия
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андрей бабиш, владимир титов, борис немцов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, чехия, прага, иван конев, в мире
ПРАГА, 12 июн — РИА Новости.
Дело о якобы привезенном из России яде, из-за которого Чехия выслала из страны представителей Россотрудничества
, закрыто, сообщила в пятницу чешская Служба безопасности и информации (СБИ).
"Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Утечка в СМИ информации существенно осложнила работу СБИ и полиции и сделала почти невозможным расследование дела", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что информация о рицине не подтвердилась.
"В этой сложной ситуации сотрудники СБИ продолжили свою работу, получили ясную и точную информацию о существе дела, которая была предложена соответствующим адресатам. На основе этой информации премьер и глава МИД приняли решение о высылке двух сотрудников российской дипмиссии в Праге", — отмечает контрразведка.
Служба также сообщила, что обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать утечку в СМИ информации по данному делу.
Скандал с "ядом"
Еженедельник Respekt
27 апреля написал со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По информации издания, мужчина проследовал в посольство России. Чешское телевидение 10 мая сообщило, что речь идет об и. о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрее Кончакове. Чешские СМИ писали, что из-за него якобы взяли под охрану троих пражских политиков, связанных с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова
, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу
.
Как заявил 5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш
, один из сотрудников посольства России в Праге якобы целенаправленно заслал в СБИ выдуманную историю о запланированном нападении на чешских политиков. По словам председателя правительства, кроме лишней работы для спецслужб, этот человек создал проблемы для чешско-российских отношений и нанес ущерб репутации России в Чехии. Власти выслали двух российских дипломатов, а Россотрудничество уточнило, что высланы и. о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Первый замглавы МИД Владимир Титов
заявил РИА Новости, что российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по вине России. По его словам, создается впечатление, что Чехия
не заинтересована в предметном разговоре и исправлении ситуации — вполне вероятно, на мышление властей в Праге
воздействуют факторы извне. Титов отметил, что Чехия выслала представителей Россострудничества, хотя сама признала, что не имеет к ним никаких претензий. Он подчеркнул, что Москва не будет терпеть такой подход.