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В Нью-Йорке ввели уголовное наказание за удушающие приемы при задержании
2020-06-12T20:41
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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В Нью-Йорке ввели уголовное наказание за удушающие приемы при задержании

20:41 12.06.2020
625
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
НЬЮ-ЙОРК, 12 июн - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
Власти Нью-Йорка приняли решение о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них навалился ему коленом на шею.
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Губернатор подписал законы в пятницу в ходе пресс-конференции.
В понедельник нижняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовала за законопроект, названный в честь Эрика Гарнера, который погиб в 2014 году во время задержания. К нему также был применен удушающий прием. Ранее закон был принят верхней палатой парламента. Законодательный акт характеризует действия полицейского как преступление c отягчающими последствиями в виде удушения, если тот совершает преступные действия, "препятствующие дыханию или кровообращению, и причиняет серьезный физический вред или смерть другому лицу".
За такое преступление полицейскому может грозить до 15 лет тюрьмы.
Второй закон, подписанный губернатором, отменяет положения действовавшего с 1970-х годов закона, согласно которому дисциплинарные записи о сотрудниках полиции хранились в тайне. Тогда законодательный акт был принят с целью не допустить использования адвокатами на перекрестных допросах данных о дисциплинарных проступках полицейских.
Гибель Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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