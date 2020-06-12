В Нью-Йорке ввели уголовное наказание за удушающие приемы при задержании

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 12 июн - РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.

Власти Нью-Йорка приняли решение о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них навалился ему коленом на шею.

Губернатор подписал законы в пятницу в ходе пресс-конференции.

В понедельник нижняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк проголосовала за законопроект, названный в честь Эрика Гарнера, который погиб в 2014 году во время задержания. К нему также был применен удушающий прием. Ранее закон был принят верхней палатой парламента. Законодательный акт характеризует действия полицейского как преступление c отягчающими последствиями в виде удушения, если тот совершает преступные действия, "препятствующие дыханию или кровообращению, и причиняет серьезный физический вред или смерть другому лицу".

За такое преступление полицейскому может грозить до 15 лет тюрьмы.

Второй закон, подписанный губернатором, отменяет положения действовавшего с 1970-х годов закона, согласно которому дисциплинарные записи о сотрудниках полиции хранились в тайне. Тогда законодательный акт был принят с целью не допустить использования адвокатами на перекрестных допросах данных о дисциплинарных проступках полицейских.