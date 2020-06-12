https://ria.ru/20200612/1572868170.html
Премьер Молдавии попросил политиков не спекулировать на теме коронавируса
2020-06-12T20:41
2020-06-12T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ион кику
коронавирусы
воз
молдавия
в мире
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коронавирус covid-19, ион кику, коронавирусы, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
в пятницу обратился к политикам с просьбой не спекулировать на теме коронавируса
, а вместо этого помочь властям с борьбе с COVID-19.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали летальными.
"Прошу политиков не использовать этот кризис, чтобы попытаться прийти к власти, я прошу всех о сознательности. Не спекулируйте на пандемии, засучите рукава и придите на помощь", - заявил Кику во время заседания правительства.
По словам премьера, на следующей неделе запланирована встреча сотрудников правительства с представителями парламента. Кику надеется, что общими усилиями правительства и парламента удастся преодолеть сложившуюся ситуацию.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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