Премьер Молдавии попросил политиков не спекулировать на теме коронавируса

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику в пятницу обратился к политикам с просьбой не спекулировать на теме коронавируса , а вместо этого помочь властям с борьбе с COVID-19.

Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали летальными.

"Прошу политиков не использовать этот кризис, чтобы попытаться прийти к власти, я прошу всех о сознательности. Не спекулируйте на пандемии, засучите рукава и придите на помощь", - заявил Кику во время заседания правительства.

По словам премьера, на следующей неделе запланирована встреча сотрудников правительства с представителями парламента. Кику надеется, что общими усилиями правительства и парламента удастся преодолеть сложившуюся ситуацию.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.

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