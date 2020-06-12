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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии ввели срочные дополнительные меры для борьбы с коронавирусом
2020-06-12T20:34
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коронавирус covid-19
ион кику
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коронавирус covid-19, ион кику, коронавирусы, воз, молдавия, кишинев, в мире

В Молдавии ввели срочные дополнительные меры для борьбы с коронавирусом

20:34 12.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в пятницу сообщил, что правительство республики вводит несколько дополнительных мер для борьбы с коронавирусом.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали летальными.
"Сегодня мы вводим пакет срочных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В частности, вводится специальный режим работы для сотрудников государственных учреждений", - заявил Кику во время заседания правительства.
Был утвержден специальный режим работы для сотрудников государственных учреждений, в частности, рекомендовано перевести на дистанционную работу максимально возможное количество сотрудников. Сотрудники, которые не могут быть переведены на дистанционную работу, будут разделены на группы. Первая группа работает в течение двух недель, вторая группа в это время находится дома с сохранением заработной платы, затем сотрудники меняются.
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Сотрудники МВД будут дежурить в местах скопления народа, чтобы следить за соблюдением норм защиты со стороны граждан. Также правительство рекомендует администрациям Кишинева и Бельц ввести особый режим работы общественного транспорта, чтобы избегать массового скопления народа.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ион КикуКоронавирусыВОЗМолдавияКишиневВ мире
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