В Ставропольском крае сильный ветер перевернул более десяти машин

ПЯТИГОРСК, 12 июн - РИА Новости. Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду в Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду в Ставропольском крае повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул девять "ГАЗелей" и две фуры, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство предупредило о сильном дожде с грозой, градом и порывистым ветром до 20-23 метров в секунду.

"В Андроповском районе была повреждена кровля двухэтажного четырехквартирного жилого дома, в котором проживают 10 человек, из них четверо детей, в Минеральных Водах произошло отключение электроэнергии. Ориентировочно в зоне отключения 3,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, также произошло частичное отключение электроэнергии в селе Гражданском, селе Ульяновка, поселке Ленинском, станице Суворовской. "Всего в зоне отключения 7 040 человек, из них 2240 детей", - отметили в пресс-службе.

По уточненным данным, в Андроповском районе на автодороге "Кавказ" в 40 километрах от Минеральных Вод в результате сильного порывистого ветра, произошло опрокидывание девяти грузовых "ГАЗелей" и двух фур. Спасатели ведут работы по их подъему, подняты уже восемь автомобилей, остаются опрокинутыми три авто. Пострадал один человек, его передали медикам в ЦРБ Андроповского района.

Уточняется, что в Андроповском районе в селе Курсавка в угол трёхэтажного жилого дома ударила молния, в результате чего в квартире на третьем этаже произошло короткое замыкание. Возгорания не последовало.