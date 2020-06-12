https://ria.ru/20200612/1572867787.html
В Ставропольском крае сильный ветер перевернул более десяти машин
2020-06-12T20:17
2020-06-12T22:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андроповский район
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572869635_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_527e63712d14fbaa249ef4943b0d9711.jpg
https://realty.ria.ru/20200611/1572789693.html
андроповский район
ставропольский край
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572867787.html?chat_room_id=1572867787
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=27497794&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572869635_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_527e63712d14fbaa249ef4943b0d9711.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572869635_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_9060fa98768703c456c79151a563f6fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572869635_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_2f2b80575d1bf573a4d430806066f0b6.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андроповский район, ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 12 июн - РИА Новости.
Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду в Ставропольском крае
повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул девять "ГАЗелей" и две фуры, сообщает ГУ МЧС
по региону.
Ранее ведомство предупредило о сильном дожде с грозой, градом и порывистым ветром до 20-23 метров в секунду.
"В Андроповском районе
была повреждена кровля двухэтажного четырехквартирного жилого дома, в котором проживают 10 человек, из них четверо детей, в Минеральных Водах произошло отключение электроэнергии. Ориентировочно в зоне отключения 3,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС, также произошло частичное отключение электроэнергии в селе Гражданском, селе Ульяновка, поселке Ленинском, станице Суворовской. "Всего в зоне отключения 7 040 человек, из них 2240 детей", - отметили в пресс-службе.
По уточненным данным, в Андроповском районе на автодороге "Кавказ" в 40 километрах от Минеральных Вод в результате сильного порывистого ветра, произошло опрокидывание девяти грузовых "ГАЗелей" и двух фур. Спасатели ведут работы по их подъему, подняты уже восемь автомобилей, остаются опрокинутыми три авто. Пострадал один человек, его передали медикам в ЦРБ Андроповского района.
Уточняется, что в Андроповском районе в селе Курсавка в угол трёхэтажного жилого дома ударила молния, в результате чего в квартире на третьем этаже произошло короткое замыкание. Возгорания не последовало.
Работы по ликвидации всех происшествий из-за непогоды ведут службы экстренного реагирования Ставропольского края, всего задействовано от РСЧС 42 человека и 15 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России 15 человек и 4 единицы техники.