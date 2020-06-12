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В Ставропольском крае сильный ветер перевернул более десяти машин
2020-06-12T22:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андроповский район
ставропольский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андроповский район, ставропольский край, происшествия

В Ставропольском крае сильный ветер перевернул более десяти машин

20:17 12.06.2020 (обновлено: 22:07 12.06.2020)
3884
ПЯТИГОРСК, 12 июн - РИА Новости. Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду в Ставропольском крае повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул девять "ГАЗелей" и две фуры, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее ведомство предупредило о сильном дожде с грозой, градом и порывистым ветром до 20-23 метров в секунду.
Андроповском районе была повреждена кровля двухэтажного четырехквартирного жилого дома, в котором проживают 10 человек, из них четверо детей, в Минеральных Водах произошло отключение электроэнергии. Ориентировочно в зоне отключения 3,9 тысячи человек", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС, также произошло частичное отключение электроэнергии в селе Гражданском, селе Ульяновка, поселке Ленинском, станице Суворовской. "Всего в зоне отключения 7 040 человек, из них 2240 детей", - отметили в пресс-службе.
По уточненным данным, в Андроповском районе на автодороге "Кавказ" в 40 километрах от Минеральных Вод в результате сильного порывистого ветра, произошло опрокидывание девяти грузовых "ГАЗелей" и двух фур. Спасатели ведут работы по их подъему, подняты уже восемь автомобилей, остаются опрокинутыми три авто. Пострадал один человек, его передали медикам в ЦРБ Андроповского района.
Уточняется, что в Андроповском районе в селе Курсавка в угол трёхэтажного жилого дома ударила молния, в результате чего в квартире на третьем этаже произошло короткое замыкание. Возгорания не последовало.
Работы по ликвидации всех происшествий из-за непогоды ведут службы экстренного реагирования Ставропольского края, всего задействовано от РСЧС 42 человека и 15 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России 15 человек и 4 единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андроповский районСтавропольский крайПроисшествия
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