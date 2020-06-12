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Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло за сутки на 19
2020-06-12T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
швейцария
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, швейцария, в мире

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло за сутки на 19

20:14 12.06.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлены 19 новых заражений COVID-19, с начала эпидемии в стране заболели 31 063 человека, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 12 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 19 новых заражений (33 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 31 063, всего скончались 1667 человек.
С начала эпидемии было проведено 447 617 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы со странами Евросоюза и Великобританией.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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