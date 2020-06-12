https://ria.ru/20200612/1572867637.html
Почти сто российских военных вылечились от коронавируса за сутки
2020-06-12T20:22
2020-06-12T20:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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вооруженные силы рф
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, вооруженные силы рф, безопасность, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Свыше 4,8 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 97 человек, сообщается
на сайте министерства обороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 97 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4829 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля снято 12 912 военных.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1517 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом
, составляет 370 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 529 человек, сняты с контроля медиков 12 сотрудников. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ
278 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.