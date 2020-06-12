Почти сто российских военных вылечились от коронавируса за сутки

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 97 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4829 человек", - говорится в сообщении.